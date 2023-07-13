Суд взыскал с вдовы и дочери Баталова 900 тысяч рублей в пользу Дрожжиной и Цивина

Суд взыскал с семьи народного артиста СССР Баталова почти 900 тысяч рублей в пользу Дрожжиной и Цивина. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суд взыскал с вдовы и дочери народного артиста СССР Алексея Баталова почти 900 тысяч рублей в пользу актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Вячеслава Макарова.

«Впервые суд хотя бы частично встал на сторону Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной в процессе многолетних тяжб по имуществу семьи покойного народного артиста СССР. С вдовы и дочери Алексея Баталова суд постановил взыскать почти 900 тыс. рублей», - рассказал Макаров агентству.

Решение принято Замоскворецким судом Москвы. Сообщается, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин собираются обжаловать решение, так как сумма их исковых требований к семье Баталова составляла около 4,2 млн рублей.

Напомним, 7 июля 2022 года вдова и дочь Алексея Баталова выиграли гражданское дело в Дорогомиловском суде. Их иски о взыскании неосновательного обогащения с Михаила Цивина и его жены Натальи Дрожжиной были удовлетворены в полном объеме. Суд постановил вернуть Гитане Леонтенко и Марии Баталовой деньги, которые предприимчивые супруги снимали с их банковских счетов по доверенности. Сумма внушительная: более 200 тысяч долларов, 100 тысяч евро и около 2 млн рублей. Подробности здесь на KP.RU.