Прокуратура проверяет сад в Приамурье, где отравились 17 детей

Прокуратура проверяет детский сад, где отравились 17 детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура проверяет детский сад «Золотая рыбка» в поселке Прогресс Амурской области, где 17 детей заболели энтеровирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Прокуратура города Райчихинска проводит проверку, по результатам которой даст оценку действиям должностных лиц дошкольного образовательного учреждения в части своевременности обнаружения и тактики локализации заболевания, а также органов местного самоуправления по вопросу организации предоставления дошкольного образования», - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее специалисты Роспотребнадзора провели проверку детского сада №16 «Золотая рыбка» в поселке Прогресс. Проверка выявила там многочисленные нарушения санитарных норм – грязные игрушки, отсутствие москитных сеток и другие нарушения. Подробности здесь на KP.RU.

Напомним, в июне в детском лагере в Амурской области пытались скрыть отравление 70 детей, объяснив массовое плохое самочувствие солнечным ударом.

Также сообщалось, что в Амурской области нашли заразившихся энцефалитом. Опасное заболевание выявлено у жителя поселка Ерофей Павлович.