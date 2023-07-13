Мужчина убил полуторагодовалого ребенка из-за плача

Отчим избил и задушил 1,5-годовалого мальчика в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20-летнего жителя поселка Куйтун Иркутской области подозревают в причинении вреда маленькому пасынку. Согласно версии следствия, утром 10 июля он находился дома в одиночестве с полуторагодовалым ребенком, который был сыном его девушки, с которой у них были романтические отношения, пишет “КП-Иркутск”.

В результате раздражения и плача маленького мальчика, его горе-отчим пришел в ярость. Он несколько раз сильно ударил ребенка по голове и затем зажал ему рот и нос рукой. К сожалению, младенец умер от механической асфиксии.

- В ходе допроса и проверки показаний на месте злоумышленник во всем сознался и продемонстрировал каким образом совершил убийство, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следственным комитетом сообщается, что ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое квалифицируется как "убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Кроме того, в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В то же время, прокуратура проводит проверку и осуществляет контроль над расследованием уголовного дела.

Отмеим, что ранее KP.RU писал о том, что на Урале пожар уничтожил 41 дом в селе, СК завел уголовное дело после смерти 23-летней девушки в Иркутской области, а в Хабаровском крае грибник сделал ужасную находку.