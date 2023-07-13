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НовостиПолитика13 июля 2023 5:26

Посол Антонов назвал лицемерным возмущение США отношениями России и Белоруссии

Вашингтон недоволен размещением ТЯО в Белоруссии, при этом сам имеет ядерные заряды в Европе, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Посол Антонов назвал лицемерным возмущение США отношениями России и Белоруссии

Посол Антонов назвал лицемерным возмущение США отношениями России и Белоруссии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Претензии Соединенных Штатов и НАТО к размещению российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии выглядят лицемерными на фоне аналогичных шагов США в Европе, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Возмущение администрации США развитием российско-белорусского сотрудничества в ядерной сфере лицемерно. Утверждается, что размещение нашего ТЯО якобы подрывает безопасность в Евро-Атлантическом регионе, при этом заявляется, что американское ядерное оружие в Европе служит поддержанию мира», – приводятся слова дипломата в Telegram-канале посольства РФ.

Как отметил Антонов, такая ситуация в очередной раз подтверждает доминирование двойных стандартов в НАТО. Он напомнил, что страны альянса не скрывают антироссийской направленности своего ядерного оружия и учений и все чаще призывают к продвижению ядерной инфраструктуры к границам Союзного государства. Размещение российского ТЯО направлено на защиту единого оборонного пространства РФ и Белоруссии, добавил посол.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин объяснил размещение в Белоруссии ТЯО. Глава государства отметил, что США размещают в течение десятилетий на территории стран НАТО в Европе свое ТЯО, поэтому Москва и Минск договорились, что сделают то же самое, не нарушая своих обязательств по нераспространению ядерного оружия.