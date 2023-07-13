Тело женщины найдено при разборе сгоревших домов в Свердловской области Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В крупном пожаре в селе Шайдуриха под Екатеринбургом умерла пожилая женщина, тело которой спасатели обнаружили под завалами в сарае одного из домов. Об этом на собрании с погорельцами заявил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.

«В пожаре погибла пенсионерка 1952 года рождения. Ее тело спасатели нашли в сарае под завалами, - сообщил глава ведомства.

В департаменте информационной политики Свердловской области заявили о двух пострадавших. Как сообщается, был госпитализирован мужчина, получивший ожоги нижних конечностей, а еще один мужчина получил ожог кистей рук. Последнему помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.

В ходе встречи с погорельцами Кудрявцев также организовал сбор гуманитарной помощи. Кроме того, он сообщил, что правительство Свердловской области выделит на предметы первой необходимости по 10 тысяч рублей, а выплаты для имеющих прописку в сгоревших домах составит по 100 тысяч рублей.

Напомним, в минувшую среду, 12 июля, лесной пожар уничтожил 41 дом, а огонь распространился на 4,1 тысячи квадратных метров. Из села эвакуировали примерно 290 человек, 36 из которых дети.