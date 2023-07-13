60% россиян готовы оплачивать обучение детей в колледже или вузе Фото: Дмитрий СТЕШИН

Большинство россиян (60%) готовы оплачивать обучение детей. Причем каждый пятый (22%) не против взять кредит на эти цели. Такие данные озвучены в исследовании образовательной компании MAXIMUM Education, на вопросы отвечали родители учеников 9 и 11 классов.

Не готовы нести расходы треть родителей, чьи дети поступают учиться в этом году. 35% рассчитывают, что их дети будут учиться на бесплатной основе.

Сколько россияне готовы тратить на обучение детей:

24% - от 120 тыс. до 240 тыс. руб. в год,

16% - от 240 тыс. до 360 тыс. руб.,

15% — 60–120 тыс. руб.

10% - от 360 тыс. руб. в год.

Большинство родителей (38%), готовы оплачивать образование ребенка из текущего дохода, а 30% имеют сбережения на этот случай. В 22% взрослые готовы взять кредит, а в 8% - найти подработку. Если сравнивать результаты исследования с прошлогодними, то число россиян, готовых взять кредит на обучение, сократилось на треть, пишет "Газета.ru".

Несмотря на готовность тратить деньги, большинство родителей (68%) все-таки надеются, что выпускник поступит на бюджет в колледж или вуз.

Россияне, которые получают платное образование, могут вернуть 13% за каждый год обучения, но не более 15,6 тысячи рублей, сообщает телеканал "360".

Но воспользоваться этой функцией могут не все граждане, а только те, чей доход облагается налогом. Если человек трудоустроен официально, получает белую заработную плату и выплачивает с нее налог, он имеет право на налоговый вычет.

Получить вычет не смогут безработные граждане, самозанятые без статуса ИП, а также индивидуальные предприниматели, выбравшие упрощенную систему налогообложения, патентную систему или налог на профессиональный доход, пишет газета "Известия".

Тем временем, в Госдуме предложили ввести льготные железнодорожные билеты для студентов из южных регионов, в которых действуют ограничения на авиаперелеты, передает RT.

Россияне, которые получают платное образование, могут вернуть 13% за каждый год обучения, но не более 15,6 тысячи рублей