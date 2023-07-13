RTM Group: Большинство паролей пользователей России можно взломать за одну минуту Фото: Анастасия Осипова

Эксперты поделились исследованием о безопасности паролей, которые используют российские пользователи. Порядка 65% паролей состоят из шести или восьми цифр (или цифр и букв в нижнем регистре). Чтобы подобрать такой защитный код, специальной программе нужно не больше одной минуты.

Всего специалисты RTM Group проанализировали около 50 млн пар логинов и паролей, которые утекли в сеть с января 2022 по мой 2023 года. Самые слабые пароли используются для защиты личных учетных записей. В бизнесе чаще стараются придумать комбинации, которые состоят из строчных и заглавных букв, цифр и специальных символов. Но и в данном случае, современные системы способны проверять до 300 млрд комбинаций в секунду, так что на подбор даже сложного пароля уходит несколько минут.

Самые надежные пароли были обнаружены у сотрудников компаний, представляющих крупный бизнес. Они состоят по меньшей мере из 12 символов и чаще всего содержат скобки, проценты, знаки валют и т.д.

- Взлом таких паролей занимает от одной недели до нескольких лет, в зависимости от сложности и длины, – сказала в Group «Газете.Ru».

Пароль из восьми символов взламывается за час, а вот самый сложный пароль сейчас из 16 символов и знаков, на восстановление такого кода уйдет порядка 50 млрд лет.

В 2023 году каждый восьмой подвергся компьютерным атакам (12%). Каждый пятый жаловался на локальные угрозы (21%). А почти каждый третий — на звонки с подозрением на мошенничество (29%), передает Пятый канал.

Тем временем, количество сведений о жителях РФ (строки баз данных, содержащие электронную почту, номер телефона и другую информацию), попавший в открытый доступ, выросло в два раза год к году: с 18 млн в мае 2022-го до 38 млн строк в мае 2023-го, рассказали «Известиям» в компании DLBI (сервис поиска утечек в Сети).

Только внимательное отношение к личной информации, проверка антивирусов, надежные пароли и двухфакторная аутентификация могут защитить данные от утечки, сообщает Rt.