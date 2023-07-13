Балицкий: ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в Запорожской области Фото: REUTERS

Военные ВС РФ подавили огневым поражением попытку ВСУ прорвать оборону в Васильевском районе Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Как известно, противник пытался прорвать оборону на участке Луговое - Малые Щербаки в Васильевском районе. Основные усилия были направлены на расширение плацдарма около поселка Пятихатки.

"В ходе артиллерийского огня противнику было нанесено огневое поражение силами нашей 58-й армии и батальона Судоплатова. Потери у противника существенные, достичь своих целей ему не удается", - заявил Балицкий в своем телеграм-канале.

При этом общая обстановка характеризуется как "стабильно напряженная".

Кроме того, группа из десяти разведчиков Воздушно-десантных войск (ВДВ) во время одного боев уничтожила свыше 50 украинских военных. Об этом в четверг, 13 июля, заявил командир разведроты с позывным Метис.