NYP: Байден извинился перед Зеленским за фамильярное обращение

NYP: Байден фамильярно обратился к Владимиру Зеленскому и извинился Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден некорректно обратился к главе Украины Владимиру Зеленскому. Лидер США назвал украинского президента по имени, сообщает New York Post.

"Я и Владимир… я не должен быть таким фамильярным", — заявил Байден во время своей речи.

Сразу после этого президент США исправился и обратился к Зеленскому в более официальной форме.

"Я вместе с господином Зеленским обсуждал гарантии, которые мы могли бы дать за это время, пока я был на Украине и когда мы встречались в других местах", — отметил лидер США.

Многие присутствующие отреагировали на произошедшее смехом.

При этом в Вильнюсе в ходе саммита НАТО многих неприятно поразили упреки президента Украины Владимира Зеленского в адрес самого альянса. Об этом сообщила журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски.