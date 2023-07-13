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НовостиПолитика13 июля 2023 8:58

NYP: Байден извинился перед Зеленским за фамильярное обращение

Американский президент назвал главу Украины по имени
Юлия ВАСИЛЬЕВА
NYP: Байден фамильярно обратился к Владимиру Зеленскому и извинился

NYP: Байден фамильярно обратился к Владимиру Зеленскому и извинился

Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден некорректно обратился к главе Украины Владимиру Зеленскому. Лидер США назвал украинского президента по имени, сообщает New York Post.

"Я и Владимир… я не должен быть таким фамильярным", — заявил Байден во время своей речи.

Сразу после этого президент США исправился и обратился к Зеленскому в более официальной форме.

"Я вместе с господином Зеленским обсуждал гарантии, которые мы могли бы дать за это время, пока я был на Украине и когда мы встречались в других местах", — отметил лидер США.

Многие присутствующие отреагировали на произошедшее смехом.

При этом в Вильнюсе в ходе саммита НАТО многих неприятно поразили упреки президента Украины Владимира Зеленского в адрес самого альянса. Об этом сообщила журналистка издания Europe Diplomatic, член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски.