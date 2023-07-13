СК: мопед взорвался в Крыму из-за сработавшего взрывного устройства Фото: Олег ЗОЛОТО

Мопед взорвался в крымском городе Феодосия, а причиной стало сработавшее взрывное устройство. В результате происшествия травмы получили две женщины, проходившие мимо. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России, отмечая, что было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Как сообщают следователи, инцидент произошел в минувшую среду, 12 июля. Было установлено, что взрывное устройство сработало около 19:00 недалеко от подъезда №7 во дворе многоквартирного жилого дома по улице Земская,18 в городе Феодосия. Отмечается также, что само взрывное устройство было прикреплено к припаркованному мопеду.

«В результате ранения получили две проходящие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет», - сказано в пресс-релизе СК, где уточняется, что травмы не представляют угрозу для жизни, но пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, пару дней назад, 11 июля, взрыв произошел в квартире в Москве. В результате повредилось остекление, но никто не пострадал.