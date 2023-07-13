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НовостиПолитика13 июля 2023 11:28

Российские войска пресекли деятельность диверсантов ВСУ в ДНР

Украинская сторона потеряла за сутки на Донецком направлении до 480 человек
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска пресекли деятельность диверсантов ВСУ в ДНР

Российские войска пресекли деятельность диверсантов ВСУ в ДНР

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в Донецкой народной республике, сообщает Министерство обороны РФ.

«В районе населенного пункта Курдюмовка ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны отметили, что в ходе боевых действий потери Вооруженных сил Украины на Донецком направлении составили до 480 военнослужащих, шесть пикапов, три самоходные артиллерийские установки Krab, а также гаубицы «Мста-Б» и «Д-30». Российские войска также уничтожили в районе Предтечино ДНР радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.