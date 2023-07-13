Актер Иван Краско экстренно госпитализирован Фото: Артем КИЛЬКИН

Актер Иван Краско экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Его увезли в реанимацию одной из больниц города, знаменитый пациент находится в кардиологическом отделении.

Знаменитость почувствовал себя плохо после полудня, 13 июля. Он сам вызвал карету скорой помощи.

Врачи диагностировали у знаменитости изменения в работе сердца, они во многом связаны с последствиями недавно перенесенного инсульта. В настоящий момент знаменитость находится в больничных стенах под наблюдением медиков, сообщает Пятый канал.

Директор артиста Вячеслав Смородинов рассказал, что 92-летний актер находился на даче. В какой-то момент случился приступ, причем он был такой силы, что пенсионер не смог встать с кровати самостоятельно.

- Перестал чувствовать ногу, речь у него невнятная стала, - сказал Смородиной телеканалу "360".

Перед этим актер попадал в больницу в январе 2023 года. Тогда у него случился инсульт.

- Рядом был сын Федор, на даче находился. Его позвал на помощь, и сын понял, что что-то тут неправильно. Он перестал чувствовать ногу, стал не очень четко говорить. Вызвали «скорую», приехала «скорая» областная и в качестве исключения его увезли в Санкт-Петербург, - сказал директор артиста «Газета.Ru».