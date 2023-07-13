Когда закончится эпидемия СПИД в мире: в ООН дали прогноз Фото: REUTERS

После расширения масштабов тестирования на ВИЧ и специального противовирусного лечения во многих странах, эпидемию СПИДа в мире реально остановить к 2030 году. Такое заявление сделали авторы доклада ООН, который опубликован на сайте Объединенной программы организации по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС).

— В докладе ЮНЭЙДС утверждается, что с эпидемией СПИДа можно покончить к 2030 году, и описывается путь достижения этой цели, — говорится в публикации.

При этом там также утверждается, что окончание эпидемии СПИДа — финансовый и политический вопрос. Некоторые страны, которые прилагают к этому вопросу достаточно усилий, добиваются серьезных результатов в борьбе с инфекцией.

По имеющимся данным, в Руанде, Эсватини, Ботсване, Зимбабве и Зимбабве 95 процентов людей, у которых выявлен СПИД, получают необходимое лечение, а еще в 16 государствах с 65% ВИЧ-инфицированных тоже близки к достижению намеченной цели.

Несмотря на это, в опубликованном материале также говорится, что 23 процента новых случаев заражения СПИДом пришлись на Азиатко-Тихоокеанский регион. В документе отмечают, что число новых зараженных растет «тревожными темпами». Всего же с 2010 года в Центральной Азии и Восточной Европе число зараженных увеличилось на 49 процентов, а в Северной Африке и на Ближнем Востоке за тот же период - на 61 процент.

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