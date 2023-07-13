В Нижегородской области двое подростков сбежали от неизвестного похитителя

Следователи возбудили уголовное дело после похищения подростков под Нижним Новгородом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неизвестный мужчина похитил двоих подростков в Балахнинском районе Нижегородской области, однако им удалось сбежать. Об этом проинформировало СУ СК по региону.

По информации NNOV.KP.RU, инцидент произошел днем, 12 июля, рядом с поселком Малое Козино. Неизвестный мужчина, угрожая ножом, засунул двоих подростков в автомобиль и повез их в неизвестном направлении.

По пути машина застряла в канаве, злоумышленник пытался вытащить автомобиль из грязи, но у него это не получилось. Тогда мужчина связал подростков, а сам убежал. Через какое-то время пленники смогли освободиться от веревок. Они добежали до ближайшего отдела полиции, где сообщили о произошедшем.

Следователи завели уголовное дело по статье о похищении человека. Поиски злоумышленника в настоящее время продолжаются.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что в Воронеже ранее судимый 32-летний мужчина похитил подростка. Незнакомец подошел к 11-летнему мальчику на улице и, угрожая ему ножом, потребовал идти с ним в его квартиру. Там рецидивист привязал ребенка за руку к батарее и удерживал. Подростку удалось сбежать. Дома мальчик рассказал о произошедшем родителям, а те обратились в полицию.