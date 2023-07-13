Путин предложил подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 июля, выступил с предложением подготовить новый национальный проект по формированию экономики данных. С таким заявлением он выступил в ходе пленарного заседания форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». «Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года. А именно, нацпроект по формированию экономики данных», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в рамках нацпроекта нужно выстроить «целостных механизм создания и повсеместного внедрения» передовых разработок.

Путин также заявил, что важно перевести экономику, социальную сферу и работу органов власти России на новую модель управления на основе больших данных. По его мнению, эффект от этого будет комплексным и мультипликативным.

Ранее российский лидер заявил, что российская экономика начинает развиваться по новой модели. По мнению президента страны, России удалось справиться с фактическим закрытием западных рынков. Он отметил, что это стало возможным благодаря расширению контактов государства с другими быстрорастущими регионами мира.