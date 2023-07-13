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НовостиПолитика13 июля 2023 14:20

Путин поручил утвердить нацпроект по беспилотникам до 1 сентября 2023 года

Он также заявил, что его необходимо учесть как приоритет в бюджете
Роман ПОЛОСИКОВ
Путин поручил утвердить нацпроект по беспилотникам до 1 сентября 2023 года

Путин поручил утвердить нацпроект по беспилотникам до 1 сентября 2023 года

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил до первого сентября 2023 года утвердить национальный проект по беспилотникам. Это заявление он сделал в ходе выступления на пленарном заседании форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Помимо этого глава государства подчеркнул, что этот нацпроект по беспилотникам необходимо учитывать как приоритет в бюджете, чтобы реализовать его в назначенные сроки.

Ранее Владимир Путин предложил подготовить национальный проект по формированию экономики данных.