Путин поручил утвердить нацпроект по беспилотникам до 1 сентября 2023 года Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил до первого сентября 2023 года утвердить национальный проект по беспилотникам. Это заявление он сделал в ходе выступления на пленарном заседании форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».

Помимо этого глава государства подчеркнул, что этот нацпроект по беспилотникам необходимо учитывать как приоритет в бюджете, чтобы реализовать его в назначенные сроки.

Ранее Владимир Путин предложил подготовить национальный проект по формированию экономики данных.