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НовостиОбщество13 июля 2023 15:17

Замглавы Минцифры Паршин задержан по подозрению в коррупции

В Минцифры пообещали оказать следователям всю необходимую помощь в расследовании
Сергей ЧИКОВ
Замглавы Минцифры Паршин задержан по подозрению в коррупции

Замглавы Минцифры Паршин задержан по подозрению в коррупции

Фото: Руслан РАХМАНГУЛОВ

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о задержании заместителя главы Минцифры РФ Максима Паршина по подозрению в коррупционном преступлении.

“Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления”, — сообщила Петренко РИА Новости.

В свою очередь в Минцифры заявили, что ведомство окажет все необходимое содействие для помощи правоохранительным органам в установлении всех деталей расследования.

Напомним, недавно сотрудники ФСБ задержали первого заместителя начальника УФСИН по Республике Крым и Севастополю, а также исполняющего обязанности начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-1 по подозрению в получении взяток. “КП – Крым” сообщала, что подозреваемые обвиняются в получении взяток от директора компании из Санкт-Петербурга, которая поставляла заключенным приобретенные через интернет-магазин товары.