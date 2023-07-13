Замглавы Минцифры Паршин задержан по подозрению в коррупции Фото: Руслан РАХМАНГУЛОВ

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о задержании заместителя главы Минцифры РФ Максима Паршина по подозрению в коррупционном преступлении.

“Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин задержан следственными органами Следственного комитета России. Он подозревается в совершении коррупционного преступления”, — сообщила Петренко РИА Новости.

В свою очередь в Минцифры заявили, что ведомство окажет все необходимое содействие для помощи правоохранительным органам в установлении всех деталей расследования.

Напомним, недавно сотрудники ФСБ задержали первого заместителя начальника УФСИН по Республике Крым и Севастополю, а также исполняющего обязанности начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-1 по подозрению в получении взяток. “КП – Крым” сообщала, что подозреваемые обвиняются в получении взяток от директора компании из Санкт-Петербурга, которая поставляла заключенным приобретенные через интернет-магазин товары.