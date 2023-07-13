Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина близка к коллапсу из-за итогов саммита НАТО Фото: REUTERS

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина близка к коллапсу, а итоги прошедшего саммита военного блока НАТО в Вильнюсе только ускорили этот процесс, и решения союзников Киева из Североатлантического альянса станут “спусковым крючком” для распада Украины как государства.

“После Вильнюса у Украины должно быть понимание, что все, что она из себя представляет, — это мясо для мясорубки. <…> Если вы украинец, для вас это ужасная, деморализующая правда. Я думаю, мы скоро увидим, как эта страна стремительно движется к моменту своего коллапса”, — сказал экс-разведчик в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Напомним, ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также допустил, что Украина уже находится на грани коллапса и может разрушиться еще до окончания конфликта из-за разрушительного контрудара России.

По словам Макгрегора, на подобный сценарий указывают участившиеся случаи дезертирства украинских военнослужащих, очередная волна беженцев с Украины, а также общее недовольство украинцев политикой киевского режима.