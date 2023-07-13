Экономист Бунич предупредил о рисках роста мировых цен на рис Фото: pixabay.com

Доктор экономических наук, глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что мировые цены на рис могут вырасти в два раза из-за рассматриваемого Индией запрета на экспорт всех сортов данного продукта, за исключением басмати.

«Запрет этот будет иметь большое воздействие на мировой рынок, мировые цены вырастут. Они даже сейчас уже выросли. Сейчас там цена может в два раза вырасти», - заявил специалист.

Тем не менее, Бунич указал на то, что постепенно цены будут стабилизироваться, так как есть и другие производители, такие как Вьетнам и Таиланд, которые начнут экспортировать больше риса.

По словам специалиста, на российских ценах возможный запрет на экспорт не скажется, поскольку объем импорта риса из Индии незначителен. Как он уточнил, к осени этого года продукт может немного подорожать из-за общей инфляции.

«В рамках некоторого повышения цен в России, которое сейчас будет происходить к осени, может быть, рис незначительно подорожает. Все равно думаю, что порядковых величин там быть не может», - отметил он.

Как писали «Известия», Министерство сельского хозяйства РФ предложило ранее продлить временный запрет на вывоз риса из России до 31 декабря 2023 года.

Тем временем, в России подорожала гречка. Как сообщал телеканал «360», цена на крупу выросла по России с 4 по 10 июля 2023 года на 0,29%.