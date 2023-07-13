Путин: Россия продлит зерновую сделку, если будут выполнены данные ей обещания Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 13 июля, прокомментировал возможное продление зерновой сделки. Он заявил, что Россия пойдет на такой шаг, если будут выполнены данные ей ранее обещания.

«Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», - заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он также подчеркнул, что России может приостановить участие в данном соглашении, а когда все условия по нему будут выполнены, страна вновь присоединится к сделке.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия своевременно объявит о своем решении по вопросу зерновой сделки.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что зерновая сделка в том виде, в котором она есть сейчас, не нужна. Политик уверен, что ее нужно обязательно расторгнуть. Он уточнил, что помочь своим партнерам Россия сможет и без этого соглашения.