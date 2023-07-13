Россия должна выстроить свое технологическое пространство

Фото: REUTERS

В Москве проходит Форум будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир»». Одним из важных событий четверга стала панельная сессия «Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия? Модератором сессии выступил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Россия испытывает небывалое в истории давление, отметил он. И «надо не сломаться и не сдаться, а обогнать», — добавил Федор Лукьянов.

Полного технологического суверенитета нет ни у одной страны мира, отмечалось на сессии. У всех одна и та же проблема: как построить свою технологическую экосистему?

«Россия должна в течение ближайших 10—15 лет выстроить свое технологическое пространство с объемом около одного миллиарда человек. Для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия и без диктата. Монополии будут умирать. Многие наши технологии для этого уже готовы, например, в области кибербезопасности и проекты «Росатома». Кроме того, нужны задачи, которые уходят за горизонт и становятся целью жизни нескольких поколений», — заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) Андрей Безруков.

Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников полагает, что «доверие –это ключевой элемент любой системы, а ядерные исследования и эксперименты невозможно провести в одиночку ни в одной стране». Дубна и ЦЕРН (Европейская организация ядерных исследований) — пример альянса вокруг мирного исследования окружающего мира, что свидетельствует о цеховой солидарности, которая сохранилась у ученых, несмотря на политику.

Россия по-прежнему достойно несет знамя высокой советской инженерной школы, оставаясь в экосистеме разделения труда и выбирая приоритеты, отмечали спикеры. Поскольку инженеры должны понимать друг друга, то все обучение иностранных студентов проходит на русском языке.

Выступающие констатировали, что для специалистов и научных работников зарплата вторична. Они едут для самореализации туда, где есть интересные задачи и проекты, а «утечка мозгов» — это и международный опыт, и среда общения. Без мобильности и обмена опытом научная среда невозможна.

Помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко считает, что «технологический суверенитет» — это точно не полная самодостаточность, но это безопасность в жизненно важных сферах страны». Он также заявил, что «цеховая солидарность играет огромную роль, а простые человеческие отношения решают многие вопросы». Кроме того, он отметил, что сегодня «оценка научных результатов скатилась к оценке процессов, а в науке это не работает».

В России создана своя технологическая среда, которая интересна для партнеров и сотрудничества, но нужно всегда определять приоритеты, ведь всем заниматься невозможно. С финансированием проблем нет. Надо создавать то, что конкурентоспособно и чем можно обмениваться. На повестке дня стоит организация научной среды, которая способна на прорывы.