Ветеринар Мордас предупредила о нехватке импортных лекарств из-за новой сертификации Фото: Архив "КП"

В 1 сентября в России изменятся правила оборота импортных ветеринарных лекарств. В Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей посчитали, что из 127 препаратов на рынке останется всего 19.

Главный врач ветклиники «ГаВздрав» Елена Мордас ответила, какими проблемами чревато такое сокращение. Ряд препаратов уже почти исчез с рынка, так как поставки сокращены, а аналогов на отечественном рынке нет.

- Это частично гормональные, кардиологические препараты. Гормональные препараты помогают решать проблемы со стороны надпочечников и половых желез, - говорит врач «Ридусу».

По ее мнению, в будущем придется компенсировать нехватку или параллельным импортом или начнется незаконный ввоз. Владельцы животных будут вынуждены приобретать препараты не в сертифицированных ветклиниках, а искать подпольные варианты. А такие лекарства могут дать самые разные реакции, что опасно для жизни.

Сейчас российские производители лекарств и веткаптеки стараются отыскать варианты поставок по другом каналам.

Ограничение поставок коснется также средств для обработки от паразитов. В ветклиниках уже сейчас пытаются убедить владельцев животных, что отечественные препараты не хуже, но многие опасаются их применять. И порой вполне резонно, так как есть примеры гибели собак.