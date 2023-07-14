ПВО уничтожила три беспилотника в нескольких километрах от Воронежа Фото: из соцсетей

Три беспилотника были уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) в нескольких километрах от Воронежа. Такое заявление сделал губернатор Воронежской областью Александр Гусев, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет. Держу ситуацию на личном контроле», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь с пятницы на субботу, с 13 на 14 июля, под Воронежем сработала система ПВО, а незадолго до полуночи местные жители в совхозе «Масловский» Новоусманского района услышали звуки взрыва в небе. Как они предположили, был сбит беспилотник. На видео камер наблюдения можно было заметить, как ракета «настигает» какой-то объект, после чего раздается взрыв.