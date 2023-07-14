Подросток погиб от удара молнии в Новосибирской области

Еще один мальчик находится в больнице Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ночь на пятницу, 14 июля, стало известно о смерти подростка после удара молнии в шалаш, в котором тот находился вместе с другом во время грозы. Инцидент произошел в Болотнинском районе Новосибирской области. Второй мальчик сейчас находится в больнице. Об этом рассказал глава района Олег Королев.

«Один мальчик погиб, другой в больнице, он в сознании. Они были в шалаше», - приводит ТАСС заявление главы района.

Королев также сообщил, что днем в четверг, 13 июля, в районе была сильная гроза, а мальчики-пастухи были в шалаше, в который и ударила молния. Согласно предварительной информации, молния попала в шалаш, так как подростки пользовались телефонами.

Как заявили в пресс-службе следственного управления СК РФ, начато расследование по факту смерти подростка. Уточняется, что погибшему было 16 лет, а его тело нашли с признаками поражения электрическим током, госпитализирован с аналогичными травмами был 13-летний мальчик.

Местные жители рассказали, что погибший подросток был под опекой, поскольку недавно у него умерла мама, а ее сестра забрала к себе ребенка. «Семья работящая, у них огромное хозяйство», - рассказали КП-Новосибирск местные жители.