«Комсомолка» подготовила спецпроект к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова

Из целой плеяды талантливых, интересных и самобытных литераторов именно Расул Гамзатов стал всемирно известным и самым переводимым автором стихов в России Фото: Алексей ПРУС

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося дагестанского и российского поэта Расула Гамзатова. В соответствии с указом президента Владимира Путина, который лично знал и высоко ценил его творчество, памятные мероприятия по случаю знаменательной даты проходят по всей стране.

Дагестан, этот уникальный регион с потрясающе красивой природой, богатой историей и культурой, справедливо называют родиной поэтов. Но из целой плеяды талантливых, интересных и самобытных литераторов именно Расул Гамзатов стал всемирно известным и самым переводимым автором стихов в России. Почему? В чем секрет его успеха?

Чтобы ответить на этот вопрос, «Комсомольская правда на Северном Кавказе» при поддержке Агентства информации и печати Республики Дагестан снарядила экспедицию на малую родину поэта.

Дагестанцы гордятся своим именитым земляком Фото: Алексей ПРУС

Три дня съемочная группа «Комсомолки» ездила «Дорогами Расула Гамзатова». Журналисты «КП» побывали в столице республики Махачкале, в живописном Хунзахском районе, в высокогорном селе Цада, где родился и вырос поэт, и в прекрасном Гунибе, где в 1986 году был установлен первый памятник знаменитым гамзатовским «Журавлям».

Участники экспедиции «Комсомольской правды» встретились с замечательными людьми, которые помогли им узнать много интересного о Расуле Гамзатове, его детстве, характере, отношении к людям, о его чаяниях, заботах и устремлениях, и получить ответ на свой вопрос.

Главный вывод, который сделали наши журналисты, - дагестанцы гордятся своим именитым земляком, Поэтом и Гражданином, и стараются делать все, в том числе и на самом высоком уровне, чтобы и грядущие поколения могли по достоинству оценить силу его большого таланта и приобщиться к его великой мудрости.

Подробнее об экспедиции «КП» - в фильме и специальном юбилейном проекте «Дорогами Расула Гамзатова».