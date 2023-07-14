Эндокринолог Зайцева: больше всего микробов в море живет у берега Фото: Антон ЗАБИРОВ

Врач-эндокринолог Вероника Зайцева рассказала, что при проглатывании морской воды риск подхватить кишечную инфекцию гораздо ниже, чем при употреблении пресной. Причина в том, что состав морской воды губителен для болезнетворных микроорганизмов и паразитов. А вот попадание бактерий, живущих в морской воде, в открытые раны, может вызвать их нагноение.

- В холодной воде патогенные микроорганизмы почти не размножаются, но их численность значительно возрастает при температуре выше 24 градусов, - говорит врач «Газете.ru».

Еще один фактор риска на пляжах, это число купающихся. Чем больше людей, тем выше риск подхватить инфекционное заболевание. Больше всего микробов – возле берега.

Если проглотить слишком большое количество соленой воды, то нужно промыть желудок.

Что касается воздействия воды на кожу, то оно очень благотворно. Но когда происходит испарение, на коже остаются микрочастицы соли, так что нужно обязательно принять душ. В противном случае, соль приводит к сухости кожи и ее раздражению.

А вот утверждение о том, что вода притягивает ультрафиолетовые лучи — миф. Вероятность получить солнечный ожог на суше и во время плавания на матрасе примерно одинакова, передает телеканал "360".

В свою очередь врач-офтальмолог Валентина Меркулова указала на важность ношения солнцезащитных очков. Аксессуар помогает снизить риски развития рака, сообщает газета "Известия".

Тем временем, к 2030 году в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях создадут круглогодичные морские курорты. На проект планируется выделить 31 млрд рублей частных инвестиций, пишет Rt.