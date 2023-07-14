Эксперт перечислила опасные сорняки на дачном участке

Эксперт Сурикова перечислила опасные сорняки на дачном участке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперт Ангелина Сурикова перечислила опасные типы сорняков на дачном участке и рассказала о методах борьбы с ними. При появлении агрессивных сорняков, от них нужно сразу же избавляться.

К такой категории относится ядовитый плющ, он представляет опасность для других растений. Нужно не допускать роста лопухов и пырея ползучего, эти представители зеленого мира способны очень быстро захватывать территорию, вытесняя другие виды растений.

Деревья и кустарники, которые сидят не на своем месте или перестали быть функциональными, тоже нужно удалить. Это добавит участку полезной площади.

Метолов борьбы с сорняками три: механический, биологический и химический. Первый способ предполагает удаление вручную, с помощью лопат, грабель, ножниц. Эффективность от таких процедур очень высокая, но выполнение задачи очень трудоемко. Второй метод заключается в использовании средств с бактериями и грибами в составе. Они питаются корнями травы и уничтожают ее. А третий способ опирается на использование химических препаратов, которые убивают растения и предотвращают новый рост, пишет Lenta.ru.

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