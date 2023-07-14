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НовостиОбщество14 июля 2023 7:10

Эксперт перечислила опасные сорняки на дачном участке

Эксперт по даче Сурикова посоветовала избавляться от ядовитого плюща на участке
Елена АКИМОВА
Эксперт Сурикова перечислила опасные сорняки на дачном участке

Эксперт Сурикова перечислила опасные сорняки на дачном участке

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперт Ангелина Сурикова перечислила опасные типы сорняков на дачном участке и рассказала о методах борьбы с ними. При появлении агрессивных сорняков, от них нужно сразу же избавляться.

К такой категории относится ядовитый плющ, он представляет опасность для других растений. Нужно не допускать роста лопухов и пырея ползучего, эти представители зеленого мира способны очень быстро захватывать территорию, вытесняя другие виды растений.

Деревья и кустарники, которые сидят не на своем месте или перестали быть функциональными, тоже нужно удалить. Это добавит участку полезной площади.

Метолов борьбы с сорняками три: механический, биологический и химический. Первый способ предполагает удаление вручную, с помощью лопат, грабель, ножниц. Эффективность от таких процедур очень высокая, но выполнение задачи очень трудоемко. Второй метод заключается в использовании средств с бактериями и грибами в составе. Они питаются корнями травы и уничтожают ее. А третий способ опирается на использование химических препаратов, которые убивают растения и предотвращают новый рост, пишет Lenta.ru.

Ранее, врач-терапевт Александр Лаврищев рассказал, что употребление в пищу немытой зелени с грядки может спровоцировать отравление на даче, передает телеканал "360".

А юрист Елена Солдатова рассказала, какие штрафы можно получить за мусор и жарку шашлыков на даче. Владельца земельного участка могут оштрафовать за жарку шашлыков и сожжение сухой травы, пишет газета "Известия".

В свою очередь, депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рекомендовал не украшать дачные участки гипсовыми гномами, пластиковыми прудиками и разноцветной галькой, сообщает Rt.