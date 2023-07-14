В Ярославле нашли тело 10-месячного ребенка в реке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тело 10-месячной девочки нашли в реке Которосль в Ярославле, сообщает Следственное управление Следственного комитета Ярославской области.

Как передает «КП – Ярославль», следователи обнаружили на теле младенца следы насильственной смерти. В убийстве ребенка подозревается 35-летняя мать девочки. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии».

Собеседник издания рассказал, что женщина вечером 13 июля вышла на прогулку со старшим ребенком и дочерью. Она оставила мальчика на берегу, а сама вместе с младенцем пошла к воде, откуда долго не возвращалась. Сын побежал рассказать об этом отцу, который и вызвал полицию к месту происшествия.

В настоящее время подозреваемая в убийстве девочки задержана. Следователи устанавливают мотивы преступления.

Напомним, в мае этого года в Самарской области 28-летняя девушка убила своего новорожденного ребенка.