Госдума одобрила повышение на 5 лет предельного возраста для пребывающих в запасе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственная дума РФ в пятницу, 14 июля, одобрила поправку о повышении на пять лет предельного возраста для пребывания в запасе ряда категорий граждан, которые имеют воинские звания.

Изменение распространяется на новый предельный возраст пребывания в запасе матросов, солдат, старшин, сержантов, а также прапорщиков и мичманов. Предельный возраст относящихся к первому разряду военных будет увеличен с 35 до 40 лет, для второго разряда изменения будут с 45 до 50 лет, для третьего - с 50 до 55 лет.

Кроме того, документ повышает предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для россиян, которые имеют воинские звания старших офицеров, он будет 65 лет, для имеющих воинские звания младших офицеров - 60 лет, а иные звания - 55 лет.

Поправка внесли к проекту, который предполагает, что находясь на срочной службе или в запасе граждане смогут поступить на военную службу по контракту для дальнейшего участия в операциях за пределами страны.