В Польше местный житель задержан за подготовку теракта с помощью «пояса шахида» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 18-летнего жителя, планировавшего осуществить теракт с использованием «пояса шахида» в одном из госучреждений страны.

По информации агентства PAP, задержанный является сторонником ИГИЛ*, вдохновившимся идеологией организации. В июне 2022 года он принял ислам, после чего начал поддерживать постоянный контакт с людьми, называвшими себя представителями ИГИЛ*.

Юноша планировал совершить теракт во время исполнения своих служебных обязанностей, говорится в сообщении. Он был намерен собрать компоненты для изготовления «пояса шахида», при помощи которого должен был осуществить теракт. В настоящее время поляку предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе с целью совершения теракта, он арестован.

*Запрещенная в России террористическая организация