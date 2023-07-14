Россияне стали меньше интересоваться астрологией в 2023 году

Россияне стали меньше интересоваться астрологией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России сократилось число заинтересованных в астрологии граждан по сравнению с 2014 годом. Результаты опроса опубликованы на сайте Фонда «Общественное мнение».

Согласно опросу, в июне 2023 года 77% россиян не проявляли интереса к астрологии против 22% заинтересованных. В марте 2014 года 71% не был заинтересован, а 27% изучали эту тему.

Прогнозы астрологов интересны лишь 6% респондентов. Большинство (60%) не обращают на них внимания. Кроме того, 57% опрошенным россиянам всё равно, под каким знаком зодиака родились их знакомые. Только 29% важна такая информация. При этом 13% опрошенным не важно в общении, какого знака зодиака их собеседник.

Опрос ФОМ показал, что 96% опрошенных россиян никогда не обращались за консультацией к астрологу. Только 2% делали это за деньги, такой же процент респондентов получали услуги бесплатно.

66% считают, что астрология бесполезна в прогнозировании социальных, политических или экономических событий, и лишь 18% убеждены в обратном.

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