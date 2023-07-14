Захарова: правительства стран НАТО спонсируют ядерный терроризм в исполнении Киева

Мария Захарова прокомментировала падение украинского беспилотника в Курчатове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народы стран-участников НАТО должны понимать, что их правительства спонсируют ядерный терроризм, исполнителем которого является киевский режим. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Захарова, комментируя падение украинского беспилотника в Курчатове, где находится Курская АЭС, обратилась к странам, которые поставляют Киеву дроны.

“(Эти страны) планируют отселяться на Марс, если произойдет ядерная катастрофа? Не успеют. Да и звездолетов, например, у некосмической державы Британии своих нет", - написала Захарова, отметив, что подобных аппаратов нет у большинства натовских стран.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью 14 июля в Курчатове упал БПЛА. В результате его падения критически важные объекты не были повреждены, однако частичные повреждения получил только один многоквартирный дом.