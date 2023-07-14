Украинского боксера Александра Усика назвали спарринг-партнером Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал Телеграм-каналу Радио "КП" желание действующего чемпиона мира по боксу по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика баллотироваться в президенты Украины после боя с британцем Тайсоном Фьюри.

«Я думаю, что есть два сценария. Первый сценарий. Всем руководит коллективный Вашингтон, и тогда останутся только те кандидаты, которые как бы Вашингтон устраивают. Вполне возможно, кстати, что в определенных вариантах между ними может быть какая-то конкуренция», - заявил специалист.

Согласно второму сценарию, предложенному политологом, «выборы превратятся в некий аналог плебисцита», когда Вашингтон будет решать, что действующий президент Украины Владимир Зеленский должен остаться, «а все остальные кандидаты будут изображать спарринг-партнеров».

По словам Брутера, кандидатура Усика неслучайна. Как он напомнил, предыдущим кандидатом был Виталий Кличко.

«Кличко и Усик для украинцев означают некую формулу успеха. Они как бы вместе, условно говоря... Я не знаю, футболистов сейчас нет такого уровня, и потом, футболисты все-таки помоложе, а боксеры могут быть постарше. Поэтому таких людей, которые были бы известны Украине, и известны с неотрицательной точки зрения, очень мало. Поэтому, собственно, Зеленский и стал президентом», - добавил он.