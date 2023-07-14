Медведев доложит Путину о подготовке будущих участников спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что по результатам своей поездки на полигон Тоцкий в Оренбургской области представит президенту России Владимиру Путину доклад о боевой, а также политической подготовке граждан, которые будут принимать участие в специальной военной операции.

«Чего есть, чего не хватает, какие есть соображения, что можно было бы улучшить. Результатом в конечном счете будет, наверное, мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех», - заявил политик во время общения с военными, отметив, что в этом и цель визита.

В пятницу, 14 июля, было опубликовано видео посещения зампредом Совбеза РФ полигона Тоцкий в Оренбургской области. В ходе своего визита Медведев пообщался с будущими участниками специальной военной операции России на Украине.