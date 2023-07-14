Вице-спикер Госдумы РФ Чернышов сообщил, что попал в ДТП

Вице-спикер Госдумы Чернышов сообщил, что попал в ДТП Фото: Александр Щербак/ТАСС

Вице-спикер Госдумы РФ от партии ЛДПР Борис Чернышов сообщил, что 14 июля попал в ДТП, однако никаких серьезных травм не получил и скоро вернется к выполнению должностных обязанностей.

“Попал в ДТП, других пострадавших кроме меня нет. Из-за старой травмы руки врачи решили перестраховаться и наложить лангету (пост пишет под диктовку мой помощник. Игорь, спасибо, что ты рядом!)”, — написал политик у себя в телеграм-канале.

Также он уточнил, что в момент ДТП находился на заднем сидении в служебном автомобиле, которым управлял профессиональный водитель. Чернышов во время столкновения разговаривал по телефону и даже не успел понять что произошло. Также он отметил, что скорая помощь оперативно и профессионально отработала данный инцидент.

“Спасибо врачам: быстро приехали и профессионально делают свое дело”, — резюмировал Чернышов.

Напомним, ранее этим же днем на внешней стороне 80-го км МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один из них остановился на обочине по техническим причинам, когда второй врезался в него. В результате происшествия пострадали два человека.