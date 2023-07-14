Диверсанты ВСУ в упор расстреляли машину с мирными жителями под Угледаром в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская диверсионно-разведывательная группа расстреляла машину с мирными жителями под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как передает РИА Новости, на видео, которое оказалось в руках журналистов, можно увидеть, как диверсанты на украинском броневике «Казак-2» стараются занять позицию в серой зоне, маскируя свою машину в лесопосадке. После этого они начинают рассредоточиваться по территории. В этот самый момент мимо на легковом автомобиле проезжают мирные жители.

Диверсанты, согласно кадрам видео, вышли на дорогу, а после расстреляли в упор машину, где был водитель и пассажир. Потом они спрятали тела в лесопосадке. Кроме того, диверсанты пытались отогнать туда же гражданский автомобиль, но по ним начала бить артиллерия российских войск.

Напомним, в пятницу, 14 июля, российские войска пресекли деятельность трех групп диверсантов ВСУ в Запорожской области, где также были уничтожены шесть складов боеприпасов украинской армии.