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НовостиПроисшествия14 июля 2023 13:13

Минобороны РФ: украинская морская мина бесконтрольно плавает в Черном море

Командование Черноморского флота предупредило мореплавателей об опасности
Дарья ЧИПУРНАЯ
Украинская морская мина бесконтрольно плавает в Черном море

Украинская морская мина бесконтрольно плавает в Черном море

Фото: Shutterstock

В северо-западной части Черного моря обнаружили бесконтрольно дрейфующую с прошлого года украинскую морскую мину. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, сделав соответствующее предупреждение.

Командование Черноморского флота ВМФ России предупредило мореплавателей о существующей опасности из-за дрейфующей украинской мины.

В Минобороны сообщили, что в Черном море дрейфует “неизвестное количество мин”, что стало следствием непрофессионализма и безответственности украинских ВМС. Данная ситуация несет угрозу судоходству.

Сообщается, что обнаруженная 14 июля 2023 года мина была выставлена военными Украины в начале 2022 года в рамках “беспорядочного минирования прибрежной акватории”.