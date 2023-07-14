Депутат Журавлёв назвал галлюцинациями планы Киева выращивать марихуану в Крыму

В Госдуме высмеяли планы Украины о марихуане в Крыму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв в беседе с Life.ru прокомментировал слова постпреда украинского президента о планах выращивать марихуану в Крыму.

«Не успели в Киеве легализовать марихуану, как уже видны последствия ... Так теперь они ещё и в своих фантазиях стали российские регионы осваивать. Естественно, на свой лад, в своих галлюцинациях выращивая в Крыму те же милые их сердцам наркосодержащие растения», - заявил парламентарий

Журавлёв назвал подобные планы не более чем «видениями затуманенного сознания», отметив, что по авторам такой инициативы «давно плачет трибунал».

Ранее врач-нарколог Василий Шуров, комментируя в беседе с телеканалом «360» решение о легализации препаратов на основе каннабиса на Украине, отметив, что это приведет только к росту количества наркозависимых в стране.