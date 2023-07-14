Рогов сообщил об уничтожении группы иностранных наёмников в Запорожье

В Запорожье российские войска уничтожили диверсионную группу украинских бойцов, которая состояла из наемников из других стран. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, наемники были замечены в районе села Работино. Они передвигались на пикапе. Транспортное средство российские войска уничтожили дроном-камикадзе.

Помимо того, противник попытался штурмовать район Работино, но попал под массированный обстрел и бежал с поля боя. При этом, ВСУ понесли большие потери, заявил Рогов РИА Новости.

14 июля стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа расстреляла машину с мирными жителями под Угледаром в ДНР. Ранее российские войска пресекли деятельность трех групп диверсантов ВСУ в Запорожье и уничтожили шесть складов боеприпасов украинской армии.