AFP: глава офиса Зеленского Ермак назвал медленным наступление ВСУ
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Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал медленным украинское наступление. Об этом пишет агентство Agence France-Presse (AFP).
По словам Ермака, ВСУ в ходе наступления продвигаются медленнее, чем планировалось.
"На данный момент они продвигаются не так уж и быстро", - заявил Ермак.
При этом, Киев не будет приукрашивать информацию о дальнейших действиях военных Украины на территории спецоперации, приводит слова Ермака AFP.
О том, что наступление ВСУ идет неудачно, говорил и российский министр обороны Сергей Шойгу. По состоянию на 11 июля в результате наступления потери украинской армии с 4 июня составили более 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц различного вооружения.
Между тем, врио губернатора ЛНР Леонид Пасечник заявил о безуспешных попытках украинских военных атаковать территорию региона с начала июля. В результате них украинские формирования понесли существенные потери.