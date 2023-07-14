AFP: глава офиса Зеленского Ермак назвал медленным наступление ВСУ Фото: REUTERS

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал медленным украинское наступление. Об этом пишет агентство Agence France-Presse (AFP).

По словам Ермака, ВСУ в ходе наступления продвигаются медленнее, чем планировалось.

"На данный момент они продвигаются не так уж и быстро", - заявил Ермак.

При этом, Киев не будет приукрашивать информацию о дальнейших действиях военных Украины на территории спецоперации, приводит слова Ермака AFP.

О том, что наступление ВСУ идет неудачно, говорил и российский министр обороны Сергей Шойгу. По состоянию на 11 июля в результате наступления потери украинской армии с 4 июня составили более 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц различного вооружения.

Между тем, врио губернатора ЛНР Леонид Пасечник заявил о безуспешных попытках украинских военных атаковать территорию региона с начала июля. В результате них украинские формирования понесли существенные потери.