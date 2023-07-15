"Мы на нее кричали": Отец певицы Жанны Фриске поделился воспоминаниями о дочери

Владимир Фриске признался, что верит в загробную жизнь и ждет встречи с дочерью Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Владимир Фриске, отец певицы Жанны Фриске, рассказал о своих воспоминаниях о дочери, признавшись, что верит в загробную жизнь и ожидает встречи с ней.

Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году от опухоли головного мозга, с которой она боролась несколько лет. О том, какими были последние годы жизни певицы, рассказал ее отец. Как заявил Владимир Фриске, девушке приходилось отказываться от многого, что она любила. Так, например, Жанне нельзя было есть сладости.

«Ночью однажды проснулись, а ее нет. Где она? А она тихо ушла, спустилась и все, что было сладкого, съела. Мы на нее кричали: рак - он же сладкое любит», - приводит «СтарХит» слова ее отца.

По словам Владимира Фриске, он пытался сделать жизнь дочери комфортной, а та в свою очередь уделяла много времени религии. Чтила Святую Матрону и ездила поклониться ее мощам даже несмотря на свое плохое самочувствие.

Отец Жанны также отметил, что певица очень любила своего сына Платона, который родился в 2013 году.

«Жанночка, когда уже уходила, без сознания все время была. Но когда подходил к ней Платон, у нее сразу начинал учащаться пульс. Ей как-то легче становилось», - отметил он.