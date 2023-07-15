Инстасамка сообщила о тайной свадьбе с Moneyken Фото: из соцсетей

Певица Инстасамка рассказала о своей личной жизни, сообщив, что уже сыграла свадьбу с Олегом Moneyken, церемония бракосочетания была в узком кругу, без какого-либо освещения в СМИ.

Напомним, Инстасамка и Moneyken встречаются примерно четыре года и уже несколько раз говорили о приготовлении пышной свадьбе. Тем не менее пара приняла решение устроить церемонию в кругу близких родственников и друзей.

«Было мероприятие чисто для своих, которое никто не снимал. Я хотела просто с семьей, с ближним кругом. Освещать не посчитала нужным. Сразу же практически после предложения все произошло», - приводит «Стархит» заявление певицы.

Однако пара собирается организовать свадьбу в августе-сентябре этого года в Москве как хайповое событие, надеясь привлечь рекламодателей и заработать на нем. По ее словам, церемония станет хорошим поводом для привлечения внимания аудитории и заработка.

«Олег меня поддержал, сказал, что да, это будет круто. Мы туда напихаем рекламодателей. И на этой свадьбе еще заработаем. Хочется сделать что-то хайповое», - заявила она.