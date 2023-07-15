ФСБ: Предотвращена подготовка покушения спецслужб Украины на Симоньян и Собчак

Предотвращена подготовка покушения спецслужб Украины на Симоньян и Собчак Фото: Евгения ГУСЕВА

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении попытки убийства главного редактора "России сегодня" и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.

ФСБ совместно с Министерством внутренних дел и Следственным комитетом Российской Федерации задержали в Москве и Рязанской области неонацистов, которые представляли преступную группировку. Они собирали разведданные об адресах проживания и работы Симоньян и Собчак.

В заявлении ФСБ сказано, что у задержанных неонацистов были изъяты набитые патронами автоматы Калашникова, а также ножи, резиновые дубинки, наручники и кастеты. У них также были изъяты нацистская символика (флаги, шевроны и литература).

Задержанные представители спецслужб Украины сознались в планах подготовки к покушению на двух российских журналистов. Их намерения подтвердились найденными на изъятых компьютерах материалами. По словам злоумышленников, им обещали вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое совершенное убийство.

Сообщается, что в отношении задержанных представителей украинских спецслужб будет возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с экстремизмом и терроризмом.

Как рассказал на допросе создатель неонацистской группировки, которому спецслужбы Украины заказали убийство Собчак и Симоньян, он проводил разведку места жительства главреда «России сегодня» и RT, за что получил деньги. После этого куратор должен был оставить ему оружие, но задержанный был пойман ФСБ. Кадры допроса оказались в распоряжении RT.