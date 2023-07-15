«Каждый город в Америке стал хуже»: Журналист Карлсон поспорил с кандидатом в президенты США из-за Украины

Журналист Карлсон поспорил с кандидатом в президенты США из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский журналист и бывший телеведущий Fox News Такер Карлсон поспорил в прямом эфире с кандидатом в президенты США Майком Пенсом, а причиной их спора стала Украина. Трансляция велась на YouTube-канале BlazeTV.

Карлсон напомнил Пенсу про его слова о том, что Украине требуются американские танки, обратив внимание на то, что за последние три года уровень жизни в каждом американском городе становится хуже на фоне падения экономики, а также роста уровня суицидов, преступности и беспорядков.

«Каждый город в Америке стал хуже за последние несколько лет... а вас беспокоит то, что Украине не хватает танков... При чем тут беспокойство за Америку», - сказал журналист, отметив, что многие американцы даже не знают, где находится Украина, которая получает десятки миллиардов долларов от налогов граждан.

Аудитория встретила слова телеведущего аплодисментами.

При этом Пенс не стал отрицать наличия проблем в США, но заявил, что это «не его забота». Политик также призвал не считать «величайшую нацию на планете» неспособной решить свои проблемы внутри страны.

Напомним, ранее Карлсон перечислил черты президенты США Джо Байдена, присущие диктаторам, напомнив также о скандалах, связанных с семьей американского лидера.