«Врачи сказали пережить»: Экс-солистка «Миража» рассказала о страшном последствии коронавируса

Маргарита Суханкина сменила имидж из-за коронавируса Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая солистка группы "Мираж", певица Маргарита Суханкина пожаловалась на страшное последствие перенесенного коронавируса. 59-летней певице пришлось кардинально сменить имидж из-за выпадения волос.

"Врачи сказали, что все будет нормально, надо просто пережить. И я пережила", - сказала Суханкина за кулисами витебского Летнего амфитеатра в рамках международного фестиваля искусств.

Суханкина на протяжении всей карьеры появлялась на публике с челкой и длинными волосами, но последствия коронавируса внесли свои коррективы во внешний вид исполнительницы. Сейчас Маргарита изменилась до неузнаваемости: после операции по урезанию желудка и похудения певица по совету мастера сделала себе короткую стрижку.

"Мне нравится, как я сейчас выгляжу. Не надо мучить волосы, выпрямлять их, сжигать утюжками и прочее, прочее", - цитирует экс-солистку "Миража" сайт MK.RU.

Напомним, Суханкина прославилась благодаря своему участию в группе "Мираж". Певица покинула коллектив в 2016 году.