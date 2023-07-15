Крупный пожар в жилом доме Омска ликвидирован Фото: кадр из видео

Спасатели ликвидировали открытое горение на крыше пятиэтажного дома в Омске, об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В 22:51 (мск) ликвидация открытого горения», - сообщили агентству.

Как писал сайт KP.RU, 15 июля в вечернее время в Омске вспыхнул крупный пожар в жилом пятиэтажном доме, где загорелась кровля.

Спасатели эвакуировали 60 жителей дома, еще троих сотрудники МЧС спасли «прямо из огня».

По данным МЧС площадь пожара составила более одной тысячи квадратных метров. В ликвидации огня было задействовано 65 сотрудников ведомства и 11 единиц пожарной техники.

В мэрии Омска отметили, что пострадавших в результате пожара нет, проводится эвакуация людей.

13 июля в Екатеринбурге загорелся 14-этажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на девятом этаже и перекинулось на балкон на десятом этаже. Пожарные смогли вывести из задымленного подъезда семь человек. Еще один человек погиб. По предварительной информации это хозяин сгоревшей квартиры.