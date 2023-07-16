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НовостиПолитика15 июля 2023 21:41

Российская авиация уничтожила пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

Также авиаударом поражена станция связи Starlink
Сергей ГАПЧУК
Российская авиация уничтожила пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

Российская авиация уничтожила пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

Фото: Министерство обороны РФ

Российская авиация уничтожила пункт управления БПЛА и станцию связи Starlink на правом берегу Днепра, об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

«В районе населенного пункта Никольское авиаударом Су-34 по КНП 222-го отдельного батальона ВСУ были уничтожены пункт управления БПЛА, станция Starlink и 25 военнослужащих ВСУ», - заявил журналистам собеседник.

Он отметил, что также в течение дня были уничтожены три гаубицы М777 калибра 155 мм.

Как писал сайт KP.RU, 15 июля Владимир Рогов заявил, что в преддверии саммита военного блока НАТО сотрудники спецслужб России задержали группу украинских диверсантов, планировавших помочь киевскому режиму в лазерной наводке ракет при ударе по Запорожской АЭС.

Рогов подчеркнул, что задержание этой группировки прекрасно сходится с недавними попытками Киева нанести удары по Курской АЭС, а также постоянным террором в отношении Запорожской АЭС.

По его мнению, украинские власти не прекратят угрозы ядерной безопасности в регионе и риск сохранится вплоть до полного уничтожения киевского режима.