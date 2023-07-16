Российская авиация уничтожила пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра Фото: Министерство обороны РФ

Российская авиация уничтожила пункт управления БПЛА и станцию связи Starlink на правом берегу Днепра, об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

«В районе населенного пункта Никольское авиаударом Су-34 по КНП 222-го отдельного батальона ВСУ были уничтожены пункт управления БПЛА, станция Starlink и 25 военнослужащих ВСУ», - заявил журналистам собеседник.

Он отметил, что также в течение дня были уничтожены три гаубицы М777 калибра 155 мм.

Как писал сайт KP.RU, 15 июля Владимир Рогов заявил, что в преддверии саммита военного блока НАТО сотрудники спецслужб России задержали группу украинских диверсантов, планировавших помочь киевскому режиму в лазерной наводке ракет при ударе по Запорожской АЭС.

Рогов подчеркнул, что задержание этой группировки прекрасно сходится с недавними попытками Киева нанести удары по Курской АЭС, а также постоянным террором в отношении Запорожской АЭС.

По его мнению, украинские власти не прекратят угрозы ядерной безопасности в регионе и риск сохранится вплоть до полного уничтожения киевского режима.