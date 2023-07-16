У берегов Тайваня акула-резак изрешетила гигантскую «рыбу Судного дня»

В акватории Тайваня дайверы обнаружили Сельдяного короля, изрешеченного акулами Фото: соцсети

В акватории Тайваня дайверы запечатлели на видео момент обнаружения гигантской «рыбы Судного дня», также называемой Сельдяным королем, которая, согласно народным поверьям, знаменует собой надвигающееся землетрясение.

На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, что у «рыбы Судного дня» в теле имеются глубокие загадочные отверстия. Длина рыбы составляет более двух с половиной метров.

Издание The New York Post со ссылкой на экспертов отметило, что отверстия на теле ремень-рыбы являются результатом работы акулы-резака, которая известна тем, что выковыривает куски из крупной рыбы, китообразных.

Как писал сайт KP.RU, в июне 2022 года рыбаки поймали шестиметровую Ремо, или как ее еще называют Сельдяного короля, у берегов города Арика в Чили. Обычно эти особи обитают на глубине до 1 000 метров. Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб. Ее тело может достигать 17 метров.

Ремо не является промысловым видом, а мясо считается не вполне съедобным даже для животных. А согласно японской мифологии, такая находка предвещает цунами, циклоны или землетрясения.

Так, в июне 2020 в мексиканском городе Косумель была поймана «рыба Судного дня», а через 10 дней там произошло землетрясение силой 7,5 балла.

В 2011 году ремень-рыбу встречали недалеко от острова Хонсю в Японии и вскоре там произошло одно из крупнейших землетрясение магнитудой 9 баллов, а затем и цунами, которое затопило аэропорт Сендай.

Однако. некоторые ученые полагают, что появление Сельдяного короля в не столь глубоких водах связано с тем, что они могут заранее чувствовать движения земной коры.