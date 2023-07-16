Сенатор Пушков призвал не искать стратегическую осмысленность в действиях США Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что искать стратегическую осмысленность во всех действиях США - это придавать им больше политического интеллекта, чем они имеют.

«Американцы, как правило, идут туда, где есть деньги и где их можно получить от торговли или выгодно вложить», - написал Пушков.

По его словам, такой подход стал причиной участия США в создании военной индустрии гитлеровской Германии, продажи станков Советскому Союзу до «холодной войны» и вкладывания денег в КНР.

Политик отметил, что во всех этих случаях стратегический интерес США уступал желанию получить прибыль.

Сенатор подчеркнул, что свою иррациональность в политике США неоднократно проявляли, развязывая и продолжая внешние войны и агрессии.

Как писал сайт KP.RU, 7 июня Пушков заявил, что сближение Ирана и Саудовской Аравии наносит удар по влиянию США на Ближнем Востоке.

Сенатор указал, что помимо удара по политике США, делавших ставку на изоляцию Ирана на Ближнем и Среднем Востоке, речь идет также об исключительно важном дипломатическом примирении шиитской и главной суннитской держав, которые долго открыто враждовали.

Пушков отметил, что Иран и Саудовская Аравия нормализуют отношения без оглядки на США, что в 20-м веке «вряд ли было возможным».

Напомним, ранее Пушков заявил, что коллективный Запад несет ответственность за переход украинского кризиса в фазу боевых действий.