Сальдо: ВСУ в боях у Антоновского моста потеряли не менее 100 боевиков убитыми Фото: REUTERS

ВСУ в боях у Антоновского моста, по предварительным оценкам, потеряли не менее 100 боевиков убитыми, об этом сообщил ТАСС врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Оценочно, на самом «пятачке» у моста и на дачах враг потерял убитыми не менее 100 боевиков и еще больше ранеными», - заявил Сальдо.

Глава региона отметил, что сюда надо добавить уничтоженных на правом берегу и утонувших в реке при переправах.

Как писал сайт KP.RU, 13 июля Владимир Сальдо сообщил, что российские войска методично уничтожают мелкие группы украинских боевиков в районе Антоновского моста.

Сальдо уточнил, что российские артиллеристы уничтожают группы бойцов ВСУ, которые успевают высадиться на левом берегу Днепра и спрятаться на дачах. Как подчеркнул глава региона, украинское командование устроило на этом направлении «конвейер смерти».

Напомним, 30 июня Сальдо сообщил о нанесении российскими военными сокрушительного удара ракетой комплекса «Искандер» по украинским вооруженным формированиям у Антоновского моста. После которого 30 боевиков были убиты, еще с десяток покалечены.

Сальдо пояснил, что остатки украинских военных прячутся по обе стороны от моста по дачам, «боясь высунуть нос». По ним эффективно работает российская артиллерия.